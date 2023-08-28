ABD'li atlet Noah Lyles, NBA'in şampiyonluk kazanan oyuncuları 'dünya şampiyonu' olarak adlandırmasına yönelik eleştirilerde bulundu.



Dünya Atletizm Şampiyonası'nda çifte altın madalya kazanma başarısına ulaşan Lyles, basın toplantısı sırasında NBA'de şampiyonluk kazananların 'dünya şampiyonu' nitelendirilmesi fikrine karşı çıktığını belirtti:



"NBA Finallerini izlediğimde, 'dünya şampiyonu' olarak tanımlanıyorlar. Neyin dünya şampiyonu? Amerika Birleşik Devletleri dünyasının mı? Yanlış anlamayın. ABD'yi zaman zaman çok severim. Ama ABD dünya değil ... Hepimiz dünyayız. Burada neredeyse her ülke, temsil edildiklerini gösterme amacıyla bir bayrak asmak için canla başla savaş veriyor. NBA'de herhangi bir bayrak yok."



Lyles'ın ifadelerine NBA oyuncuları da beklendiği üzere tepki göstererek, Phoenix Suns yıldızı Kevin Durant, takım arkadaşı Devin Booker ve Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard gibi isimler, bu sözlere katılmadıklarını ifade eden emojiler ve ifadeler paylaştı.



