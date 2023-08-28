Lyles'ın "Dünya şampiyonu" eleştirisi, NBA oyuncularının tepkisiyle sonuçlandı

ABD'li atlet Noah Lyles, NBA'in şampiyonluk kazanan oyuncuları 'dünya şampiyonu' olarak adlandırmasına yönelik eleştirilerde bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Lyles'ın 'Dünya şampiyonu' eleştirisi, NBA oyuncularının tepkisiyle sonuçlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ağustos 2023 13:48
Son güncelleme 28 Ağustos 2023 13:49
ABD'li atlet Noah Lyles, NBA'in şampiyonluk kazanan oyuncuları 'dünya şampiyonu' olarak adlandırmasına yönelik eleştirilerde bulundu.

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda çifte altın madalya kazanma başarısına ulaşan Lyles, basın toplantısı sırasında NBA'de şampiyonluk kazananların 'dünya şampiyonu' nitelendirilmesi fikrine karşı çıktığını belirtti:

"NBA Finallerini izlediğimde, 'dünya şampiyonu' olarak tanımlanıyorlar. Neyin dünya şampiyonu? Amerika Birleşik Devletleri dünyasının mı? Yanlış anlamayın. ABD'yi zaman zaman çok severim. Ama ABD dünya değil ... Hepimiz dünyayız. Burada neredeyse her ülke, temsil edildiklerini gösterme amacıyla bir bayrak asmak için canla başla savaş veriyor. NBA'de herhangi bir bayrak yok."

Lyles'ın ifadelerine NBA oyuncuları da beklendiği üzere tepki göstererek, Phoenix Suns yıldızı Kevin Durant, takım arkadaşı Devin Booker ve Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard gibi isimler, bu sözlere katılmadıklarını ifade eden emojiler ve ifadeler paylaştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery