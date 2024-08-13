Lyles, Edwards'ı küçümsediği iddialarını yalanladı

ABD'li atlet Noah Lyles, Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards'ın oyuncu olarak statüsünü küçümsediğine dair iddialara karşı çıktı.

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Lyles, Edwards'ı küçümsediği iddialarını yalanladı
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13 Ağustos 2024 14:50
ABD'li atlet Noah Lyles, Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards'ın oyuncu olarak statüsünü küçümsediğine dair iddialara karşı çıktı.

2024 Paris Olimpiyatları'nda 100 metre altın madalyası sahibi olan Lyles, Edwards'ın henüz şampiyonluk kazanmamış olması nedeniyle 2023'teki ayakkabı lansmanına katılma şansını reddettiği yönündeki iddiaları reddetti.

Lyles, katılamamasının program çakışmasından kaynaklandığını ve Edwards'ın "kesinlikle kendi ayakkabılarını hak ettiğini" beliterek, "harika bir oyuncu" olduğunu söyledi:

"Anthony Edwards'ın ayakkabı lansmanına hak etmediği için katılmadığıma dair bir söylenti dolaşıyor. Doğru değil, ayakkabılarını kesinlikle hak ediyor ve harika bir oyuncu. Önceden planlanmış progamlarımdan ötürü zaman bulamamıştım. Olimpiyat şampiyonu olduğu için kendisini tebrik ederim!"

Geçtiğimiz sene NBA şampiyonlarının "dünya şampiyonu" olmadığını iddia ettiği için haberlere konu olan Lyles, bazı NBA oyuncuları ve sporseverler tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

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