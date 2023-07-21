Beşiktaş'ın İstanbul'a getirdiği Lyanco transferi şimdilik askıya alındı.
İstanbul'daki sağlık kontrollerinde 26 yaşındaki Brezilyalı stoperin oyuncunun diz kıkırdağında erime ve menisküsünde sakatlık çıktı.
Lyanco'nun ameliyat olması gerektiği ortaya çıkınca, Beşiktaş transferi beklemeye aldı.
Siyah-beyazlı yönetim ve teknik heyet, sağlık raporları ve detayları inceledikten sonra, Lyanco ile ilgili net kararını verecek.
30 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 30 resmi maça çıkan Lyanco Vojnovic bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
LYANCO KİMDİR?
Lyanco, 1 Şubat 1997 yılında Victoria, Brezilya'da doğmuştur. 187 cm boyundaki Lyanco, stoper mevkkinde görev yapmaktadır. Brezilya U23 Milli Takımı'nda 10 kez forma giydi. Southampton forması giyen Lyanco, Botafogo U17'de futbola başlamıştır. Sao Paulo, Torino, Bologna ve Southampton gibi ekiplerde forma giymiştir.Tüm kariyerinde 138 maça çıkan Lyanco, 4 gol 2 asist üretmiştir.
İstanbul'daki sağlık kontrollerinde 26 yaşındaki Brezilyalı stoperin oyuncunun diz kıkırdağında erime ve menisküsünde sakatlık çıktı.
Lyanco'nun ameliyat olması gerektiği ortaya çıkınca, Beşiktaş transferi beklemeye aldı.
Siyah-beyazlı yönetim ve teknik heyet, sağlık raporları ve detayları inceledikten sonra, Lyanco ile ilgili net kararını verecek.
30 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 30 resmi maça çıkan Lyanco Vojnovic bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
LYANCO KİMDİR?
Lyanco, 1 Şubat 1997 yılında Victoria, Brezilya'da doğmuştur. 187 cm boyundaki Lyanco, stoper mevkkinde görev yapmaktadır. Brezilya U23 Milli Takımı'nda 10 kez forma giydi. Southampton forması giyen Lyanco, Botafogo U17'de futbola başlamıştır. Sao Paulo, Torino, Bologna ve Southampton gibi ekiplerde forma giymiştir.Tüm kariyerinde 138 maça çıkan Lyanco, 4 gol 2 asist üretmiştir.