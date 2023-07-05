Lyanco, Beşiktaş ile anlaşmaya yakın!

Beşiktaş'ta stoper bölgesine transfer arayışları sürüyor. Siyah-beyazlılar, Brezilyalı savunmacı Lyanco'yu kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Lyanco, Beşiktaş ile anlaşmaya yakın!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Temmuz 2023 20:24
Son güncelleme 05 Temmuz 2023 20:36
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürerken, yönetim Şenol Güneş'in onayı ile transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Tecbrübeli teknik adam, stoper bölgesine mutlaka takviye istiyor.

EPSN'in haberine göre, Siyah-beyazlılar, Lyanco ile anlaşmaya yaklaştı. 25 yaşındaki stoper için teklifini yükselten Beşiktaş bu transferde aşama kaydetti. 

Ülkesinin takımlarından Vasco da Gama'nın da oyuncuya teklif yaptığı fakat Beşiktaş'ın önerdiği tekliften aşağıda olduğu belirtildi.

Beşiktaş'ın, Southampton'dan bu hafta içinde olumlu bir cevap beklediği kaydedildi.

1.87 boyundaki futbolcunun geride bıraktığımız sezonda İngiliz ekibiyle toplam 30 maçta görev alırken 1 gol 2 asist kaydetti.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery