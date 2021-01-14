Luyindama'ya transfer izni verildi

Galatasaray'ın Kongolu stoperi Luyindama'nın transfer görüşmesi yapmasına, yönetimden onay geldi.

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Luyindama'ya transfer izni verildi
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14 Ocak 2021 10:08
Adı bir süredir İngiliz kulüpleriyle anılan Luyindama'nın transfer görüşmesi yapmasına, yönetimden onay çıktı.

Sarı-Kırmızılılar, Kongolu savunma oyuncusunu minimum 10 milyon Euro'luk bir teklif gelmesi halinde satmayı düşünüyor. Özellikle Premier Lig'den Everton ve Aston Villa'nın bu transferle yakından ilgilendiği, Galatasaray cephesinin de artık resmi teklif beklediği ifade ediliyor.

Galatasaray, Luyindama'yı satması durumunda yeni transferler için de kaynak yaratmış olacak.





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