Luyindama'ya Ryan Donk engeli!

Galatasaray'da Christian Luyindama'nın yokluğunda formayı kapan Ryan Donk, Marcao ile dikkat çeken bir performans sergiledi.

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Luyindama'ya Ryan Donk engeli!
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28 Aralık 2020 09:39
Galatasaray'da alışılagelmiş stoper tandemi Marcao ve Christian Luyindama ikilisi bu sezon bozuldu.

Forma şansını iyi değerlendiren Ryan Donk 11'deki yerini sağlamlaştırdı.

Marcao'yla da iyi bir ikili olan Hollandalı oyuncu, Luyindama'yı kulübeye gönderdi.

Son olarak Trabzonspor karşısında Marcao & Donk tandemiyle maça çıkan Aslan savunmada güven verdi, kalesini gole kapattı.

Başarılı performansların ardından sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in Marcao ile Donk ikilisini bozmayacağı öğrenildi.

 





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