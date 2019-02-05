Luyindama'ya küfür cezası!

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde transfer ettiği, önceki gün eski takımına veda etmek için Belçika'ya gitti. Belçika'da Standard Liege - Anderlecht maçını izleyen Kongolu stoper, Anderlecht taraftarlarına el hareketi çekip küfür etmitşti.Maçın sonunda mikrofonu eline alan Luyindama, Anderlecht tribünlerine bakıp küfür etmiş ve ''O... Anderlecht'' demişti.Luyindama'nın bu olay hareketinin ardından ise genç futbolcuya ceza gelmesi gündeme geldi. Belçika basınının haberine göre Luyindama'ya küfür ettiği içinarası bir para cezası alması bekleniyor. Ayrıca Luyindama'ya Belçika'da stadyuma giriş yasağı da verilebilir.