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Luyindama'ya küfür cezası!

Galatasaray'ın yeni transferi Christian Luyindama, önceki gün veda için gittiği eski takımı Standart Liege'in Anderlecht ile oynadığı maçta küfür ettiği için başını belaya soktu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Luyindama'ya küfür cezası!
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05 Şubat 2019 16:45
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde transfer ettiği Christian Luyindama, önceki gün eski takımına veda etmek için Belçika'ya gitti. Belçika'da Standard Liege - Anderlecht maçını izleyen Kongolu stoper, Anderlecht taraftarlarına el hareketi çekip küfür etmitşti.

Maçın sonunda mikrofonu eline alan Luyindama, Anderlecht tribünlerine bakıp küfür etmiş ve ''O... Anderlecht'' demişti.

PARA VE STADYUMA GİRİŞ YASAĞI

Luyindama'nın bu olay hareketinin ardından ise genç futbolcuya ceza gelmesi gündeme geldi. Belçika basınının haberine göre Luyindama'ya küfür ettiği için 250 - 5000 Euro arası bir para cezası alması bekleniyor. Ayrıca Luyindama'ya Belçika'da stadyuma giriş yasağı da verilebilir.

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