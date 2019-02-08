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Luyindama'ya ilk uyarı: "Daha basit"

Galatasaray teknik heyeti, Alanyaspor ve Hatayspor maçlarında bazı hareketleri riskli bulunan Luyindama'yı uyardı.

Kaynak: Takvim
Luyindama'ya ilk uyarı: 'Daha basit'
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08 Şubat 2019 10:09
Galatasaray teknik heyeti, Alanyaspor va Hatayspor maçlarında riskli hareketler yapan Kongolu stopere "Basit oyna" uyarısı yaptı.

Galatasaray forması altında ilk golünü Hatayspor önünde bulan yeni transfer Luyindama teknik heyetten uyarı aldı...

Antrenörler Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın Kongolu stoperle özel bir görüşme yaptığı ve "Birinci bölgede yapılan hataların telafisi zor. Özgüvenli olman çok iyi ama biraz daha basit oynamalısın" dediği öğrenildi. Luyindama'dan ayrıca sarı kart konusunda dikkatli olması da istendi.

LUYNDAMA: "BEN AŞK OLSUN İSTERİM"

Galatasaray'ın Hatayspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçta ağları sarsan Cristian Luyindama, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren stoper, "İyi bir takımız ve burada doğrudan adapte olmak zordu ama üstesinden geldim. Bu akşam adaptasyonun sahaya yansıyışını gördük" dedi.

Defanstaki partneri Marcao ile zamanla daha da iyi olacaklarını söyleyen Luyindama, "Marcao ile 2 maç oynadım ve birbirimizi tanımaya başladık. İlerleyen dönemlerde daha iyisi de olacaktır" ifadelerini kullandı.

Taraftarlarla sıcak ilişkiler kurmayı sevdiğini belirten Kongolu oyuncu, "Taraftarla aramızda iyi bir başlangıç oldu, ben de aşk olmasını seviyorum. Onlar bana aşkını ne kadar gösterirse, ben de öyle karşılık veririm" diye konuştu.

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