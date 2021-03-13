Luyindama ve Marcao'ya kart uyarısı

Luyindama ile Marcao ikilisine Donk'un da yokluğunda sarı kart konusunda uyarı yapıldı

Haber; Sabah
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Luyindama ve Marcao'ya kart uyarısı
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13 Mart 2021 11:27
Marcao
Marcao
Galatasaray
Sivas maçında sakatlanan Donk en az iki hafta yok. Kayseri'de savunmada Luyindama-Marcao ikilisi görev yapacak. 

Lakin iki oyuncunun da sarı kart ceza sınırında bulunması gelecek hafta için de büyük bir soru işareti. Haftaya Rizespor maçında stopersiz kalmak istemeyen teknik heyet, hem Luyindama hem de Marcao'yu kart konusunda uyardı. Luyindama ve Marcao, Donk'un sakat olduğu periyotta cezalı duruma düşerse Fatih Terim'in bu sezon sadece 9 dakika süre verdiği Ozornwafor'dan başka alternatifi yok.
 


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