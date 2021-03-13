Luyindama ve Marcao'ya kart uyarısı

Sivas maçında sakatlanan Donk en az iki hafta yok.

Kayseri'de savunmada

Luyindama-Marcao ikilisi görev

yapacak.





Lakin iki oyuncunun da sarı kart ceza sınırında bulunması gelecek hafta için de büyük bir soru işareti. Haftaya Rizespor maçında stopersiz kalmak istemeyen teknik heyet, hem Luyindama hem de Marcao'yu kart konusunda uyardı.

Luyindama

ve Marcao,

Donk'un sakat

olduğu periyotta

cezalı duruma

düşerse

Fatih Terim'in bu sezon sadece 9 dakika süre verdiği Ozornwafor'dan başka alternatifi yok.