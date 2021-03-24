Luyindama ve Marcao'nun kaderi, kendi ellerinde

Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan isimler Luyindama ve Marcao'nun sözleşme görüşmelerini durduran yönetim, performanslarına göre adım atacak. İşte detaylar....

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Luyindama ve Marcao'nun kaderi, kendi ellerinde
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24 Mart 2021 10:22
Geçtiğimiz hafta Fernando Muslera ile 3 yıllık yeni mukavele imzalayan Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve yönetimi, Christian Luyindama, Marcao Teixeira ve Emre Akbaba gibi isimlerle sözleşme uzatmak için görüşmeler yapıyordu. Çaykur Rize karşısında alınan 4-3'lük yenilgi bazı görüşmelerin durmasına sebep oldu.

Özellikle Marcao ve Luyindama'nın Rize mağlubiyetine sebep olan hataları yönetim ve teknik heyet tarafından hoş karşılanmadı. Bu sebeple yeni sözleşme hazırlıklarını askıya alan sarı-kırmızılılar, futbolcuların kalan haftalardaki performansları için beklemeye geçti. Terim'in raporuna göre görüşmeler başlayacak.

Luyindama ve Marcao'nun konsantrasyonunun bozulduğunu düşünen Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in de isteğiyle sözleşme görüşmelerini durdurdu.







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