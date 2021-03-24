Geçtiğimiz hafta Fernando Muslera ile 3 yıllık yeni mukavele imzalayan Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve yönetimi, Christian Luyindama, Marcao Teixeira ve Emre Akbaba gibi isimlerle sözleşme uzatmak için görüşmeler yapıyordu. Çaykur Rize karşısında alınan 4-3'lük yenilgi bazı görüşmelerin durmasına sebep oldu.Özellikle Marcao ve Luyindama'nın Rize mağlubiyetine sebep olan hataları yönetim ve teknik heyet tarafından hoş karşılanmadı. Bu sebeple yeni sözleşme hazırlıklarını askıya alan sarı-kırmızılılar, futbolcuların kalan haftalardaki performansları için beklemeye geçti. Terim'in raporuna göre görüşmeler başlayacak.Luyindama ve Marcao'nun konsantrasyonunun bozulduğunu düşünen Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in de isteğiyle sözleşme görüşmelerini durdurdu.