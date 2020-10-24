Luyindama: 'Şu anda yüzde yüz değilim'

Galatasaraylı futbolcu Luyindama, Erzurumspor'u 2-1 yendikleri maçı değerlendirdi.



Performansının henüz %100'de olmadığının da altını çizen Luyindama, "Performansta şu anda %100 değilim, maç oynadıkça çok daha iyi duruma geleceğim, hocam da bu durumu biliyor ve beni destekliyor. Sezon uzun ve her geçen gün kişisel olarak da gelişiyorum" şeklinde konuştu.



Erzurumspor karşısında ikinci yarıda daha iyi oynadıklarını ifade eden Luyindama, "İlk yarıda maç ortadaydı ancak soyunma odasına girdik ve arkadaşlarımızla konuşarak bu maçı kazanmamız gerektiğini söyledik. İkinci yarıda çok daha iyi durumdaydı, kararlı oynadık ve kazandık" dedi



