Luyindama: "Sonsuza kadar buradayım"

Galatasaray'a galibiyeti getiren Christian Luyindama, Hatayspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Luyindama: 'Sonsuza kadar buradayım'
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24 Ağustos 2021 00:05
Galatasaray'a Hatayspor karşısında galibiyeti getiren Christian Luyindama, karşılaşma sonrası konuştu. İşte Luyindama'nın sözleri...

"Golü attım ama bugüne gelene dek çok çalıştım, kendimden çok şey verdim ve bugün gol geldi.

Transferde adım geçiyor olabilir ama ben sonsuza kadar Galatasaray'da devam edeceğim.

Doktorumuz Yener İnce'ye de teşekkür ediyorum. Ameliyattan sonra zor zamanlar geçirdim ama ben hep moral verdi. Bu akşam da bana gol atacağımı söylemişti. Bana hep güvendiği için Fatih Hocama da teşekkür ederim. Bütün Galatasaray taraftarlarına da teşekkür ediyorum. 'Boss' geri döndü. Artık buradayım."


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