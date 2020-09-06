Luyindama, Scott Piri'ye emanet

Performans antrenörü Scott Piri, 26 yaşındaki stoper için özel çalışma yaptırıyor.

Luyindama, Scott Piri'ye emanet
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06 Eylül 2020 12:53
Çapraz bağ sakatlığı yaşadıktan sonra sahalara geri dönen Christian Luyindama, 1- 1'lik Hatayspor maçında hazır bir görüntü çizmedi. 26 yaşındaki Kongolu stoper ile performans antrenörü Scott Piri yakından ilgileniyor.

ABD'li kondisyoner, Luyindama'yı bir an önce eski seviyesine döndürmek istiyor. Oyuncuya özel program veren Piri, Florya'da başarılı savunmacıyla birebir çalışıyor.

 



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