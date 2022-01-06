Luyindama, opsiyonuyla Belçika'ya gidiyor!

Galatasaray ile Christian Luyindama'nın yolları ayrılıyor. Tecrübeli savunma oyuncusunun, Belçika ekibi Antwerp ile anlaşma aşamasına geldiği belirtildi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Luyindama, opsiyonuyla Belçika'ya gidiyor!
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06 Ocak 2022 08:11
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Christian Luyindama
Christian Luyindama
Galatasaray
Christian Luyindama'nın, Galatasaray macerası sona ermek üzere...

Transfere ödenek oluşturmak isteyen ve yabancı kontenjanını açmaya çalışan yönetim, 28 yaşındaki futbolcuyu gözden çıkardı.

ANLAŞMA NOKTASINA GELDİ

Teknik heyetin de "gidebilir" raporu verdiği Luyindama, Belçika temsilcisi Antwerp ile görüşüyor. Tarafların anlaşma noktasında oldukları ve Demokratik Kongolu oyuncunun satın alma opsiyonu ile kiralanacağı öğrenildi.

2018- 2019 sezonunun devre arasında 3 milyon avro karşılığında kiralık olarak Galatasaray'a gelen Luyindama'nın aynı yıl içinde 5 milyon avro daha ödenerek bonservisi alınmıştı. Luyindama, milli takımında yaşadığı ağır sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Galatasaray'da 78 maça çıkan savunma oyuncusu; 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Sarı kırmızılılar, Luyindama'nın gidişi ile birlikte yerli stoper arayışına başlayacak. 


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