Luyindama'nın yeniden doğuşu

Galatasaray'da transfer döneminin başında adı gönderilecekler listesine yazılan Kongolu stoper, şimdilerde ilk 11'in vazgeçilmezi oldu

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Luyindama'nın yeniden doğuşu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ağustos 2021 09:59
Victor Nelsson statüye takıldığı için Avrupa'da forma giyemiyor, Marcao ligde cezasını çekmeye başladı.

Sabah'tan Taner Karaman'ın haberine göre; Stoperde yeri garanti olan Luyindama, Hatayspor maçında kritik bir gol atarken, moral motivasyonu üst düzeye çıktı. Yönetim de geçtiğimiz günlerde Demokratik Kongolu savunmacı ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Geçen sezon milli takımda ön çapraz bağları kopan ve 6 ay sahalardan uzak kaldıktan sonra bir türlü toparlayamayan Luyindama, Giresun ve Hatayspor maçlarında adeta küllerinden doğdu.

28 İKİLİ MÜCADELENİN 18'İNİ KAZANDI

27 yaşındaki stoper, Atakaş Hatayspor karşısında galibiyeti getiren golü de atarken, iki maçta 10 kez rakiplerin kritik ataklarını uzaklaştırmayı başardı.

6 çalım denemesinde bulunan ve 5'inde başarılı olan oyuncu 136 pasının da sadece 17'sini hatalı adrese gönderdi. Luyindama, Giresunspor karşısında 15 ikili mücadelenin 10'unu kazanırken, Hatayspor maçında ise 13 ikili mücadeleye girdi ve bunların 8'inden galip ayrıldı.

Kongolu stoper girdiği hava topunun ise yüzde 65'nde, dripling denemelerinin ise yüzde 80'inde başarı sağladı. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.