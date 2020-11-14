Galatasaray'ın Kongolu stoperi Christian Luyindama, milli takım kampında sakatlandı.



Kongo Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Christian Luyindama, sakat olduğu için takımının cuma günü akşam saatlerinde yapılan antrenmanına katılamadı. Luyindama, bu nedenle Kamerun ile oynanacak 2022 Afrika Uluslar Kupası elemeleri maçının kadrosuna alınmadı.



Kongo'nun kadrosunda Türkiye'de oynayan Fenerbahçeli Marcel Tisserand yer aldı.



NE ZAMAN GİTSE SAKATLANIYOR



Christian Luyindama, geçen yıl da Kongo Milli Takım kampında çapraz bağ yırtılması nedeniyle sezonu kapattı.



Luyindama'nın dışında Galatasaray savunmasında Omar Elabdellaoui, milli takım kampında koronavirüse yakalandı.







