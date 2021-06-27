Luyindama: 'Kendimi zorluyorum'

Galataaray'ın Dinamo Bükreş'i 2-1 yendiği hazırlık maçının ardından Christian Luyindama açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Luyindama "İlk hazırlık maçımızda rakibe bakmadan oyunumuzu oynamaya çalıştık. Benim için her maç önemlidir, kazanmak için sahaya çıktık." dedi.
Luyindama ayrıca "Kendimi olabildiğince zorluyorum. Sezona iyi başlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Karşılaşmayı değerlendiren Luyindama "İlk hazırlık maçımızda rakibe bakmadan oyunumuzu oynamaya çalıştık. Benim için her maç önemlidir, kazanmak için sahaya çıktık." dedi.
Luyindama ayrıca "Kendimi olabildiğince zorluyorum. Sezona iyi başlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.