Luyindama: "Kendimi zorluyorum"

Galatasaray'ın defans oyuncusu Christian Luyindama, Dinamo Bükreş maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com
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Luyindama: 'Kendimi zorluyorum'
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27 Haziran 2021 21:59
Galataaray'ın Dinamo Bükreş'i 2-1 yendiği hazırlık maçının ardından Christian Luyindama açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Luyindama "İlk hazırlık maçımızda rakibe bakmadan oyunumuzu oynamaya çalıştık. Benim için her maç önemlidir, kazanmak için sahaya çıktık." dedi.

Luyindama ayrıca "Kendimi olabildiğince zorluyorum. Sezona iyi başlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.


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