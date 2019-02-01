Luyindama için Standard Liege'den açıklama

Belçika Ligi takımlarından'in Teknik Direktörü, Galatasaray'a sattıkları'yı değerlendirdi.Anderlecht ile oynayacakları zorlu maç öncesi konuşan Michel Preud'homme, Galatasaray'a giden Kongolu futbolcuya gelen teklifin çok iyi olduğunu söyledi.Tecrübeli teknik adam, ''Biz Belçika takımıyız, bizim için reddedilemeyecek teklifler var. Luyindama'nın yerini doldurmaya çalışacağız. Takımdaki diğer futbolcular bunun için hazır.'' sözlerini kullandı.