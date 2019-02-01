  •  
    G.Saray'ın yeni kulesi için; ''Öyle bir teklif ki...''
  •  
    Aslan'da Eren Derdiyok için BİR İHTİMAL daha!
  •  
    Beşiktaş'ta Kagawa için "RESMİ" opsiyon cevabı
  •  
    G.Saray'a TRANSFERİ saat 23:47'de iptal oldu!
  •  
    Bir transfer dönemi bitti! Yine boşta; "Beni alın"

Luyindama için Standard Liege'den açıklama

Standard Liege Teknik Direktörü Michel Preud'homme, Galatasaray'a transfer olan Christian Luyindama hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Luyindama için Standard Liege'den açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Şubat 2019 21:05
Belçika Ligi takımlarından Standard Liege'in Teknik Direktörü Michel Preud'homme, Galatasaray'a sattıkları Christian Luyindama'yı değerlendirdi.

Anderlecht ile oynayacakları zorlu maç öncesi konuşan Michel Preud'homme, Galatasaray'a giden Kongolu futbolcuya gelen teklifin çok iyi olduğunu söyledi.

''REDDEDİLEMEYECEK BİR TEKLİF''

Tecrübeli teknik adam, ''Biz Belçika takımıyız, bizim için reddedilemeyecek teklifler var. Luyindama'nın yerini doldurmaya çalışacağız. Takımdaki diğer futbolcular bunun için hazır.'' sözlerini kullandı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için