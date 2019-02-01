Luyindama için Standard Liege'den açıklama

Belçika Ligi takımlarından Standard Liege'in Teknik Direktörü Michel Preud'homme, Galatasaray'a sattıkları Christian Luyindama'yı değerlendirdi.
Anderlecht ile oynayacakları zorlu maç öncesi konuşan Michel Preud'homme, Galatasaray'a giden Kongolu futbolcuya gelen teklifin çok iyi olduğunu söyledi.
''REDDEDİLEMEYECEK BİR TEKLİF''
Tecrübeli teknik adam, ''Biz Belçika takımıyız, bizim için reddedilemeyecek teklifler var. Luyindama'nın yerini doldurmaya çalışacağız. Takımdaki diğer futbolcular bunun için hazır.'' sözlerini kullandı.
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Anderlecht ile oynayacakları zorlu maç öncesi konuşan Michel Preud'homme, Galatasaray'a giden Kongolu futbolcuya gelen teklifin çok iyi olduğunu söyledi.
''REDDEDİLEMEYECEK BİR TEKLİF''
Tecrübeli teknik adam, ''Biz Belçika takımıyız, bizim için reddedilemeyecek teklifler var. Luyindama'nın yerini doldurmaya çalışacağız. Takımdaki diğer futbolcular bunun için hazır.'' sözlerini kullandı.
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