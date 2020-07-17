Luyindama hüsranı! Sakatlığı sonrası bir teklif yok

Galatasaray Yönetimi'nin Christian Luyindama'yı satma planları sakatlığından sonra suya düştü. İngiliz kulüpleri Kongolu oyuncu için daha önce 12 milyon Euro'lık bir teklifte bulunmuştu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Luyindama hüsranı! Sakatlığı sonrası bir teklif yok
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17 Temmuz 2020 10:18
Galatasaray Yönetimi'nin Luyindama'yı satma planları sakatlığından sonra suya düştü.

İngiliz kulüpleri Kongolu oyuncu için daha önce 12 milyon Euro'lık bir teklifte bulunmuştu. Galatasaray Yönetimi Ocak ayına kadar Luyindama için her hangi bir teklif beklemiyor.

Böylece Kongolu yıldızdan beklenen gelir de kasaya girmemiş olacak.



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