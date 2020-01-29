Luyindama, Galatasaray'dan şans istedi!

Demokratik Kongo Milli Takımı'nda sakatlanan, ancak yaşadığı problemin ciddiyeti ancak İstanbul'a geldikten sonra anlaşılan Luyindama'nın sezonu kapattığı ortaya çıkmıştı.

Haber; Takvim
Luyindama, Galatasaray'dan şans istedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ocak 2020 10:22
Galatasaray'da iyi bir form grafiği yakalayan Christian Luyindama'nın milli takımda geçirdiği sakatlık sonrasında sezonu kapattığı belirtilmişti.

Ancak başarılı savunmacının iyileşme sürecinin beklenenden hızlı geliştiği aktarılıyor.

Kontratının dondurulması ve yerine transfer yapılması beklenen Luyindama'nın, sağlık ekibi ve teknik heyetle görüşme yaparak, ikinci yarının ortalarına doğru takıma dönmeyi hedeflediğini ilettiği ve kadro dışı kalmamak için bir şans istediği öğrenildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için