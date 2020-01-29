Luyindama, Galatasaray'dan şans istedi!

Galatasaray'da iyi bir form grafiği yakalayan Christian Luyindama'nın milli takımda geçirdiği sakatlık sonrasında sezonu kapattığı belirtilmişti.Ancak başarılı savunmacının iyileşme sürecinin beklenenden hızlı geliştiği aktarılıyor.Kontratının dondurulması ve yerine transfer yapılması beklenen Luyindama'nın, sağlık ekibi ve teknik heyetle görüşme yaparak, ikinci yarının ortalarına doğru takıma dönmeyi hedeflediğini ilettiği ve kadro dışı kalmamak için bir şans istediği öğrenildi.