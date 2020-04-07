Luyindama, Florya'da çalışmalara başladı!

Galatasaray'ın stoperi Christian Luyindama uzun süreli sakatlığının ardından yeşil sahalara döndü. Lige verilen koronavirüs arasında Luyindama, Florya çimlerinde çalışmaya başladı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Luyindama, Florya'da çalışmalara başladı!
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07 Nisan 2020 09:08
Demokratik Kongo'nun 18 Kasım 2019'da Gambiya ile oynanadığı hazırlık maçında sakatlanan Christian Luyindama'dan müjdeli haber geldi. Yıldız stoper Florya'da antrenmanlara başladı

Luyindama sosyal medya hesapları üzerinden Florya'da antrenmalara başladığını gösteren videolar yayınladı.

Yıldız isim sakatlanmadan önce çıktığı toplam 15 maçta 1336 dakika sahada kalmıştı.

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