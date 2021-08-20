Luyindama, Fatih Terim'i sinirlendirdi

Marcao ile Kerem krizinin ardından bu kez Luyindama ile Kerem arasında bir diyalog yaşandı

Haber; Milliyet
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Luyindama, Fatih Terim'i sinirlendirdi
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20 Ağustos 2021 08:25
UEFA Avrupa Ligi'nde Randers ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Fatih Terim'i sinirlendiren bir olay yaşandı.

Marcao ile Kerem arasında yaşananların ardından bu kez Luyindama ile Kerem arasında diyalog yaşandı. Golden birkaç dakika önce sarı-kırmızılıların savunmasında yer alan Luyindama, oyundan dolayı Kerem'e çıkıştı. Bunu gören Fatih Terim, defanstaki oyuncusunun sakin olmasını istedi.

GOLLE DUYGUSALLAŞTI

G.Saraylı iki futbolcu arasında yaşanan bu olayın sadece birkaç dakika sonrasında topu alan Kerem, çok iyi bir vuruşla takımını öne geçirdi. Adeta ağlamaklı olan futbolcunun bu tavrı gözlerden kaçmadı. Genç futbolcu, oyundan alınırken, giren Babel de onu tebrik etti.




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