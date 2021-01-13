Luyindama: "Fatih, onu kurtardığımı söyledi"

Galatasaray'da Luyindama, Malatyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
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Luyindama: 'Fatih, onu kurtardığımı söyledi'
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13 Ocak 2021 00:00
Galatasaray'ın Malatyaspor'u penaltılarla elediği mücadelede 120+1. dakikada ağları sarsarak maçın penaltılara kalmasını sağlayan Luyindama, karşılaşmanın sonrasında konuştu.

Yedikleri golde hatası olan Fatih Öztürk'ün kendisine teşekkür ettiğini söyleyen Kongolu oyuncu, "Kolay olmayan bir rakibe karşı oynadık. Malatyaspor iyi bir takım ama iyi bir konsantrasyonla sonucu aldık. Fatih Öztürk çok mutluydu, attığım golden sonra 'Beni kurtardın' dedi. Golüm herkesi mutlu etti ve ben de bu golü takım için attım." ifadelerini kullandı.


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