Luyindama eşyalarını topluyor

Galatasaray'da takımdan ayrılmaya hazırlanan Christian Luyindama eşyalarını topluyor.

Haber; Fanatik
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Luyindama eşyalarını topluyor
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05 Ocak 2022 13:10
Galatasaray ile Christian Luyindama'nın artık tamamen yol ayrımında. Belçika'nın Antwerp takımıyla kiralık olarak anlaşan ve satın alma opsiyonu da verilecek olan Kongolu savunmacı, İstanbul'daki eşyalarını topluyor.

AYRILIK BEKLENİYOR

Sarı-kırmızılı kulübün bu hafta içinde ayrılığı resmen duyurması bekleniyor. Luyindama'nın yerine yerli bir stoper takviyesi yapılması bekleniyor.

Kongolu stoper, sezonun ilk yarısında Galatasaray'da toplamda 18 maçta süre aldı.




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