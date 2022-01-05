Luyindama eşyalarını topluyor

Galatasaray ile Christian Luyindama'nın artık tamamen yol ayrımında. Belçika'nın Antwerp takımıyla kiralık olarak anlaşan ve satın alma opsiyonu da verilecek olan Kongolu savunmacı, İstanbul'daki eşyalarını topluyor.
AYRILIK BEKLENİYOR
Sarı-kırmızılı kulübün bu hafta içinde ayrılığı resmen duyurması bekleniyor. Luyindama'nın yerine yerli bir stoper takviyesi yapılması bekleniyor.
Kongolu stoper, sezonun ilk yarısında Galatasaray'da toplamda 18 maçta süre aldı.
AYRILIK BEKLENİYOR
Sarı-kırmızılı kulübün bu hafta içinde ayrılığı resmen duyurması bekleniyor. Luyindama'nın yerine yerli bir stoper takviyesi yapılması bekleniyor.
Kongolu stoper, sezonun ilk yarısında Galatasaray'da toplamda 18 maçta süre aldı.