Luyindama'dan ligde ilk gol

Christian Luyindama, Galatasaray formasıyla çıktığı 47. lig maçında ilk golünü attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Luyindama'dan ligde ilk gol
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24 Ağustos 2021 01:34
Galatasaray'ın Demokratik Kongolu stoperi Luyindama, Süper Lig'de ilk kez gol attı.

2018-2019 sezonunun devre arasında transfer edilen Luyindama, Hatayspor karşılaşmasıyla 47. lig maçına çıktı. Bu sürede rakip fileleri havalandırma başarısı gösteremeyen tecrübeli stoper, Akdeniz temsilcisine attığı golle Galatasaray kariyerindeki ilki yaşadı.


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