Luyindama'dan ligde ilk gol

Galatasaray'ın Demokratik Kongolu stoperi Luyindama, Süper Lig'de ilk kez gol attı.
2018-2019 sezonunun devre arasında transfer edilen Luyindama, Hatayspor karşılaşmasıyla 47. lig maçına çıktı. Bu sürede rakip fileleri havalandırma başarısı gösteremeyen tecrübeli stoper, Akdeniz temsilcisine attığı golle Galatasaray kariyerindeki ilki yaşadı.
2018-2019 sezonunun devre arasında transfer edilen Luyindama, Hatayspor karşılaşmasıyla 47. lig maçına çıktı. Bu sürede rakip fileleri havalandırma başarısı gösteremeyen tecrübeli stoper, Akdeniz temsilcisine attığı golle Galatasaray kariyerindeki ilki yaşadı.