Luyindama: 'Ben aşk olmasını seviyorum'

'ın Hatayspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçta ağları sarsan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Mücadeleyi değerlendiren stoper, "İyi bir takımız ve burada doğrudan adapte olmak zordu ama üstesinden geldim. Bu akşam adaptasyonun sahaya yansıyışını gördük" dedi.Defanstaki partneri Marcao ile zamanla daha da iyi olacaklarını söyleyen Luyindama, "Marcao ile 2 maç oynadım ve birbirimizi tanımaya başladık. İlerleyen dönemlerde daha iyisi de olacaktır" ifadelerini kullandı.Taraftarlarla sıcak ilişkiler kurmayı sevdiğini belirten Kongolu oyuncu, "Taraftarla aramızda iyi bir başlangıç oldu, ben de aşk olmasını seviyorum. Onlar bana aşkını ne kadar gösterirse, ben de öyle karşılık veririm" diye konuştu.