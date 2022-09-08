Luyindama, Antalyaspor'a kiralandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Christian Luyindama transferinde mutlu sona ulaştı.



Fraport TAV Antalyaspor, sağlık kontrollerinin ardından futbolcuyla bir yıllık kiralık sözleşme imzaladı.



Galatasaray'dan yapılan açıklamada, " Galatasaray: "Christian Luyindama'nın 2022-2023 sezonu için bedelsiz geçici transferi konusunda Antalyaspor A.Ş. ile anlaşılmıştır. Futbolcunun net 1.050.000 EUR'luk 2022-2023 sezonu ücretinin net 500.000 EUR'luk kısmı şirketimiz tarafından karşılanacaktır." denildi.



2019'dan bu yana Galatasaray'da forma giyen Luyindama'nın sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor. 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al Taawon'da kiralık olarak geçirdi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ