"Luyindama 15 Milyon Euro!"

Galatasaray'ın stoperi Christian Luyindama ile ilgili yeni bir iddia gündem egeldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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'Luyindama 15 Milyon Euro!'
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05 Aralık 2020 13:12
Galatasaray'da pazar değeri en yüksek isimler arasında yer alan Christian Luyindama'nın bedeli belirlendi.

Fransız basınında yer alan habere göre; Everton menajeri Carlo Ancelotti'nin çok istediği Kongolu stoper için sarı- kırmızılılar 15 milyon euro istiyor.

2019'da 3 milyon euro kiralama ve 5 milyon euro satın alma ücreti ödenen Luyindama için İngiliz ekibinin ocak ayında transfer teklifinde bulunacağı öne sürüldü.



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