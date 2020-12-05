Galatasaray'da pazar değeri en yüksek isimler arasında yer alan Christian Luyindama'nın bedeli belirlendi.



Fransız basınında yer alan habere göre; Everton menajeri Carlo Ancelotti'nin çok istediği Kongolu stoper için sarı- kırmızılılar 15 milyon euro istiyor.



2019'da 3 milyon euro kiralama ve 5 milyon euro satın alma ücreti ödenen Luyindama için İngiliz ekibinin ocak ayında transfer teklifinde bulunacağı öne sürüldü.



