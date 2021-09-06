Luuk de Jong: 'Uzunum, Barcelona'da iş yaparım'

Barcelona'nın Antoine Griezmann'ı göndermesiyle birlikte sürpriz bir şekilde kadrosuna kattığı Luuk de Jong, çok mutlu olduğunu ve farklı oyun tipiyle faydalı olacağını söyledi.



Barcelona'da olmayı hayal edemeceğini belirten Hollandalı oyuncu, "Barcelona'da olmak inanılmaz, harika. İlk maçıma çıkmayı iple çekiyorum, yaşacaklarım için sabırsızım." dedi.



"KOEMAN NASIL KULLANACAĞINI BİLİYOR"



Koeman ile birlikte çalıştığını vurgulayan tecrübeli golcü, "Barcelona'da çok farklı forvet tipleri var ancak ben uzunum ve iyi kafa vuruşlarım var. Anladığım kadarıyla sürekli oynamayacağım ama Koeman ile milli takımdan bu yana iyi bir ilişkim var, hava toplarında etkili bir oyuncuyu ne zaman kullanacağını biliyor." ifadelerini kullandı.



Barcelona, 31 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı.



