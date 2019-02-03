'nin 20. haftasında, evindeile karşı karşıya geldi. Phillips Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 5-0'lık skorla kazandı.PSV Eindhoven'a galibiyeti getiren goller, 8. dakikada Pereiro, 54., 76. ve 87. dakikalarda de Jong ile 56. dakikada Gakpo'dan geldi. Fortuna Sittard'da Essers, 32. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.Karşılaşmada hat-trick yapan Luuk de Jong, PSV Eindhoven formasıyla 100 gol barajını geçmiş oldu ve 102. golünü kaydetti.Bu sonucun ardından lider PSV Eindhoven puanını 55 yaptı ve 2. sıradaki Ajax ile farkı tekrar 5'e yükseltti. Sittard ise 23 puanla 10. basamakta kaldı.Eredivisie'nin 21. haftasında PSV deplasmanda Utrecht ile karşılaşacakken, Sittard ise evinde Excelsior'u konuk edecek.