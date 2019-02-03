  •  
    Skrtel, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedi!..
  •  
    Üç büyüklerin en iyi Ocak ayı transferleri
  •  
    Türk futbol tarihinin en heyecan verici transferi
  •  
    Fatih Terim'in veto ettiği 7 transfer ortaya çıktı!..
  •  
    Ali Koç KARARINI verdi; "Temmuzda yoksunuz"

Luuk de Jong tarihe geçti, PSV şov yaptı!

Hollanda Eredivisie'nin 20. haftasında PSV Eindhoven, Fortuna Sittard'ı 5-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Luuk de Jong tarihe geçti, PSV şov yaptı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Şubat 2019 18:21
Hollanda Eredivisie'nin 20. haftasında PSV Eindhoven, evinde Fortuna Sittard ile karşı karşıya geldi. Phillips Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 5-0'lık skorla kazandı.

PSV Eindhoven'a galibiyeti getiren goller, 8. dakikada Pereiro, 54., 76. ve 87. dakikalarda de Jong ile 56. dakikada Gakpo'dan geldi. Fortuna Sittard'da Essers, 32. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Karşılaşmada hat-trick yapan Luuk de Jong, PSV Eindhoven formasıyla 100 gol barajını geçmiş oldu ve 102. golünü kaydetti.

Bu sonucun ardından lider PSV Eindhoven puanını 55 yaptı ve 2. sıradaki Ajax ile farkı tekrar 5'e yükseltti. Sittard ise 23 puanla 10. basamakta kaldı.

Eredivisie'nin 21. haftasında PSV deplasmanda Utrecht ile karşılaşacakken, Sittard ise evinde Excelsior'u konuk edecek.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için