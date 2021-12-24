Luuk de Jong'a sürpriz talip: Cadiz!

Adı Fenerbahçe ile anılan Luuk de Jong'un, İspanya La Liga'da kalacağı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Luuk de Jong'a sürpriz talip: Cadiz!
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24 Aralık 2021 20:21
İspanya La Liga devi Barcelona'da devre arasında ayrılması beklenen Luuk de Jong için flaş bir iddia gündeme geldi.

İspanyol basının haberine göre; de Jong'un bonservisinin sahibi olan Sevilla, Barcelona'nın kiralık sözleşmesini erken bitirme teklifini kabul etti. Bunun ardından bir başka La Liga ekibi Cadiz, oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için harekete geçti.

Haberde Barcelona, Sevilla ve Cadiz'in transferde anlaştığı ve son kararın Luuk de Jong'a kaldığı ifade edildi.

Bu sezon Barcelona formasıyla 12 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 1 gol atabildi.

de Jong'un adı, son dönemde Fenerbahçe'yle de sıklıkla anılıyordu.


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