Premier Lig 32. hafta maçında Luton Town ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Luton Town 2-1 kazandı.



Bournemouth, karşılaşmada 52. dakikada Marcus Tavernier ile öne geçti. Luton Town, bu gole 73. dakikada Jordan Clark ile cevap verdi. Maçta son sözü Luton Town söyledi. Maçın 90. dakikasında sahneye çıkan Carlton Morris, takımını öne geçirerek maçı kazandırdı.



Bournemouth'ta Enes Ünal, karşılaşmaya 68. dakikada dahil oldu.



Bu sonuçla birlikte 10 maç sonra kazanan Luton Town, puanını 25 yaparak kümede kalma yarışında önemli bir zafer elde etti. Bournemouth ise 41 puanda kaldı.





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