Lütfü Savaş: 'Hatayspor, Ajax gibi olacak!'

Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un Onursal Başkanı Lütfü Savaş, takımının gidişatı, transferler, futbolcular ile ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulundu, teknik direktör Ömer Erdoğan'a da değindi.



"LİGİ TATLANDIRMAYA GELDİK"



Hatayspor'un ligdeki konumuyla ilgili açıklama yapan Lütfü Savaş, 11 maçta 7 galibiyeti bulunan Akdeniz temsilcisinin zirve takibini sürdürdüğünü söyledi.



Savaş,"Puan tablosunda ikinci olmamız hem Akataş Hatayspor'a gönül veren bizleri çok mutlu etti hem de tabi ki Süper Lig'de işi başka bir boyuta getirdi. Biraz Süper Lig'i tatlandırdık sanki. Biliyorsunuz bizim yemeklerimiz dünya çapında tescil edilmiş ve çok meşhur. Geçen sene ilk başta espriyle karışık bu ligi tatlandırmaya geliyoruz dedik." açıklamasını yaptı.



"BUNLAR TESADÜF DEĞİL!"



Lütfü Savaş ayrıca "Bugün bu konumda olmamız tesadüf bir başarı değil, yıllardır düzenli çalışmanın, planlı programlı hesap yapmanın aynı zamanda bu yaptığınız hesapların arkasında çaba göstermenizin sonucu oldu. Hiç bir şey tesadüf olmadı, geçen sene 6.lık ve bu sene 2.likte olmamız yönetimin, teknik ekibin, futbolcuların, başarmak için takım halinde mücadele etmesi bunlar güzel şeyler tabi." dedi.



Hatayspor ile ilgi sözlerine devam eden Savaş"Geçen sene bizde 1.Ligden kalan ekibimizde çok futbolcumuz vardı, aynı zamanda biraz da Suriye'ye çok yakın olduğumuz için futbolcu transferinde çok zorluk çektik. Bir kısım futbolcuyu mecburen kiralamak zorunda kaldık. Öyle olunca da takım başarısıyla birlikte futbolcuların değeri arttı ve spor kamuoyunda değerleri daha yüksek meblağlara çıktı. Avrupa'dan ve Ortadoğu'dan birçok takımdan alıcıları olunca oraya gitmek zorunda kaldılar. Biz de yeni takım kurduk. Bizim ekibimizin futbolcu portföyü hem yurt içinde hem de yurt dışında kaliteli olduğu için yeni futbolcularımızla yolumuza devam ediyoruz. Tabi ki her futbolcuyu da çok kaliteli diye transfer etmiyoruz. Onların şahsiyetine, mentalitesine, burada uyum sağlayıp sağlamayacağına, bizim oyun planımıza uyup uymayacağına da hem biz hem de teknik ekibimiz bunlara dikkat ediyoruz. " ifadesinde bulundu.



"ÖMER ERDOĞAN'DAN BEKLENTİMİZ..."



Lütfü Savaş, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın ligde yeni bir isim olması, adaptasyon süreci ve risk faktörünün de içinde bulunduğu süreçten bahsetti.



Savaş, "Sportif direktörümüz Fatih Kavlak bize önerdi bu arkadaşımızı. Ankara'ya başka bir iş için gitmiştim. Bir akşam yemek yedik, yarım saatte de anlaştık. Ömer Erdoğan'ın geçmişini anlatmıştı bize Fatih hoca, daha sonra biz Ömer hocayı ve yardımcısı Özhan hocayı yemekte tanıma fırsatı bulduk. Yarım saat içerisinde anlaştık. Ben yönetici arkadaşlarımıza parasal konuları başka odada konuşmasını söyledim. Ömer hoca vizyonlu olan bir kardeşimiz. Sadece bize gelirken 1.ligde 11 maç Fatih Karagümrük ile maça çıkmış bir arkadaşımız. Tabi ki daha önceki futbolculuk zamanındaki duruşu, mentalitesi, iki tane yabancı dil bilmesi kendi plan programını bize anlattığında bizi ikna etmesi, onunla uyuşmamızı sağladı." şeklinde konuştu.



"HATAYSPOR, AJAX GİBİ OLACAK"



Altyapı ve tesisleşmeyle ilgili de konuşan Lütfü Savaş, Ajax gibi başarılı bir altyapı yaratmak istediklerini ve teknik direktör Ömer Erdoğan'ı Milli Takımın başında görmek istediklerini dile getirdi.



Savaş, "Türkiye'de herkes çok şey konuşur. 84 milyon hoca vardır. 84 milyon da hakem vardır. Herkes futbolu çok iyi bilir. Ama biz herkesin konuştuğunu yapıyoruz. O konuda dirayet gösteriyoruz. Teknik ekibimiz de bizimle uyumlu çalışıyor. biz gerçekten Avrupa kulüpleri gibi olmak istiyoruz. Şu anda belki tam olgunlaşmamış olabilir Hatay'daki futbol felsefesi ama biz Avrupa'da Ajax gibi bir altyapımız olsun, tesisleşmeye gidelim istiyoruz. Oradaki profesyonel ekip gibi bir ekibimiz olsun istiyoruz. Bunlar yavaş yavaş olacak şeyler." dedi.



"ÖMER ERDOĞAN, MİLLİ TAKIM'A GİTSİN"



Ömer Erdoğan hakkındaki dedikoduları da yanıtlayan Lütfü Savaş "Tabii ki Ömer Erdoğan ve ekibi şu anda birçok kulüple adı anılabilir gider mi gitmez mi diye. Yukarıya çıkmak kolay zirvede kalmak zor. Büyük takımlarda da ayakta kalmak çok zor. 10 haftada 10 tane teknik ekip değişti Süper Lig'de. Biz öyle her gün takımda teknik ekip değiştiren bir kulüp değiliz. Bu mentaliteyle ve bu duruşla, bu çalışkanlıkla, araştırmacı ruhuyla devam ettiği sürece biz Ömer Erdoğan ve ekibini Türk Milli Takımına yakıştırıyoruz. Oraya gidecekse de başımızın üstünde yeri var. İsterse orayı çalıştırır isterse bizi çalıştırır ama şu anda başka takımlara gitmelerinin erken olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.





İLGİLİ VİDEO