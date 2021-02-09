Lütfü Savaş: 'Boupendza'yı 7 takım istedi'

Hatayspor'un yıldızı Boupendza'nın, geçtiğimiz 1 Şubat günü sona eren ara transfer döneminde, 3'ü yabancı ve 4'ü Türk takımı olmak üzere, 7 takımdan transfer teklifi aldığı, ancak Bordo-Beyazlı Kulübün tüm teklifleri, değerini bulmadığı gerekçesiyle reddettiği bildirildi. Açıklamayı, Cumartesi günkü Kasımpaşa-Hatayspor maçı sonrası, Hatay Büyükşehir Belediye (BŞB) Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş yaptı.



Hatay BŞB Başkanı Lütfü Savaş, her iki takımı da tebrik ederek başladığı açıklamalarında şöyle dedi:

"Centilmence bir maç oldu. Takımımız, çok iyi futbol oynuyor. Geçen hafta Fenerbahçe karşısında 2-1'lik bir mağlubiyetimiz oldu, ama birçok pozisyonumuz vardı. Bugün ise yakaladığımız pozisyonların çoğunu değerlendirdik. Takımımızı tebrik ediyorum. Maçların her zaman fair-play çerçevesinde oynanmasını istiyoruz."



Hatayspor'un bugünlere gelmesinin, büyük bir emeğin sonucu olduğunu vurgulayan Savaş'ın açıklamaları şöyle:



"5 yıldır, ayrıntılı bir çalışma içindeydik. Kimse, Hatayspor'un buraya tesadüfen geldiğini düşünmesin. Her şey, ayrıntılı bir çalışmanın ürünü. Bundan sonra hem milli takıma, hem de uluslararası platforma kendini kabul ettirecek oyuncular yetiştireceğiz. Boupendza ve Kamara gibi birçok oyuncuyu alıp futbol piyasasına sürmek istiyoruz. Ayrıca milli takım için de genç takıma önem veriyoruz. Altyapı çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah birkaç yıl içinde, milli takıma vereceğimiz oyuncular olacak.



Sporun içinde, spor ahlakı dışında bir şeyin bulaşmamasına dikkat ediyoruz. Biz; yöneticilerimiz, teknik ekibimiz ve futbolcularımız, hakemler, federasyon ve rakipler hakkında konuşmadan yola devam ediyoruz. Ülkemizin ve futbol dünyasının birlik, beraberliğe ihtiyacı var. Bu şekilde devam etmek istiyoruz."



"BOUPENDZA'YI İSTANBUL'DAN 4 TAKIM İSTEDİ"



Süper Lig'in gol kralı Boupendza'nın Hatayspor'daki geleceği hakkında merak edilenlere de açıklık getiren Lütfü Savaş, "Boupendza için İstanbul'dan 4 takım teklifte bulundu. Boupendza, Hatay'da mutlu. Değerini bulduğu zaman, oyuncunun da isteği doğrultusunda transferi gerçekleşebilir" dedi.



Açıklamasında, Boupendza'ya gelen tekliflerle ilgili ayrıntılara da yer veren Lütfü Savaş, şöyle devam etti:



"Boupendza'yı, İstanbul'dan Başakşehir ve 3 büyük takımımız istedi. Bunun dışında Ukrayna, Rusya ve İtalya'dan isteyenler oldu. 5 buçuk Milyon Avro ve 5 Milyon 150 Bin Avro teklifler geldi. Ayrıca bonuslar da vardı. Ama bu tarz yetenekli futbolcuları çok fazla göremiyorsunuz.



Şu anda Avrupa piyasasında en iyi çıkış yapan 25 oyuncu içinde 8. sırada. Ben inanıyorum ki, ikinci yarıda daha çok çıkış yapacaktır. Hatayspor, oyuncunun kıymetini biliyor. Futbolcumuz da, Hatayspor'un kıymetini biliyor. Burada mutlu. Yıl sonunda değerlendirme yapacağız. Hem Boupendza'nın hem de Hatayspor'un hayrına olacaksa, transferi gerçekleşir. Biz, onun futbol hayatına ve ekonomik hayatına katkı sağlayacak bir kulüp bulursak ve teklif de Hatayspor'u tatmin ederse, transfer yolunu seçeriz. Ancak şu ana kadar gelen teklifler değerinde olmadığı için bizimle yola devam etti. Haziran ayında, hem kendisini hem de takımı düşünerek hareket edeceğiz."



Kaynak: Antakya Gazetesi









