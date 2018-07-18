Luol Deng, "yarı emekli" oldu!

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Los Angeles Lakers'ın bu yaz başka bir takıma göndermeyi umduğu Luol Deng kontratı elinde patlayabilir.Bleacher Report'ta yer alan habere göre; 2 yıllık kontratı kalan ve bu kontrat karşılığında 36.8 milyon Dolar kazanacak olan Luol Deng, çoktan emekli oldu bile. 33 yaşındaki Sudanlı oyuncunun bundan sonra bir daha parkelere çıkmasının çok zor olduğu ve önümüzdeki sezon Lakers'ın kendisini sürekli 'inaktif' bir şekilde değerlendireceği belirtildi.Bir Lakers yetkilisinin kendilerine konuştuğunu iddia eden site, "Luol Deng, geçen sezonun çoğunu oynamadan geçirdikten sonra sadece kısa beşlerde pivot olarak kullanılabilir. Ancak, bir Lakers yöneticisi, "Luol Deng yarı emekli ve eğer karar değiştirmezse bir daha oynamaz." dedi." iddiasında ublundu.Chicago Bulls'ta gösterdiği performansla NBA'nın en çalışkan oyuncularından biri olarak gösterilen Luol Deng, geçen sezon Lakers formasıyla sadece 1 maçta 13 dakika oynayıp 2 sayı atmıştı.