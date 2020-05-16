Lung: 'Federasyonun ligi tekrar erteleyeceğini duydum'

Kayserispor forması giyen Romen kaleci Silviu Lung, Kayserispor ve Türkiye'deki son durumu ülkesinin basınına anlattı.
"BENCE TEKRAR BAŞLAMAYACAĞIZ"
30 yaşındaki kaleci yaptığı açıklamada; "Antremanlara 4 gün önce 8 kişilik üç grup halinde başladık. Tekrar test yaptırdık. tekrar başlayıp başlamayacağımızı göreceğiz. Şu ana kadar buna hayır derim. geçen gün yaptırdığımız testlerin sonucunu bekliyoruz. Bu üç hafta içinde bize yapılan 3. testti" dedi.
"FEDERASYONUN ERTELEMEK İSTEDİĞİNİ DUYDUM"
Silviu Lung açıklamalarının devamında; "13-14 Haziran'da başlayacağımızı söylediler ancak tekrar ertelemek istediklerini duydum. Beşiktaş ve Fenerbahçe'de vakalar ortaya çıktı. Erzurumspor'da 12 vaka ortaya çıktı. Burada birçok tartışma yaşanıyor. 'Bunun olacağını biliyorduk. Ortada bir risk var.' gibi. Bence federasyon da bunun farkında. Sağlık her zaman önce gelir. Federasyon son olarak doğru kararı verecektir" dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
"BENCE TEKRAR BAŞLAMAYACAĞIZ"
30 yaşındaki kaleci yaptığı açıklamada; "Antremanlara 4 gün önce 8 kişilik üç grup halinde başladık. Tekrar test yaptırdık. tekrar başlayıp başlamayacağımızı göreceğiz. Şu ana kadar buna hayır derim. geçen gün yaptırdığımız testlerin sonucunu bekliyoruz. Bu üç hafta içinde bize yapılan 3. testti" dedi.
"FEDERASYONUN ERTELEMEK İSTEDİĞİNİ DUYDUM"
Silviu Lung açıklamalarının devamında; "13-14 Haziran'da başlayacağımızı söylediler ancak tekrar ertelemek istediklerini duydum. Beşiktaş ve Fenerbahçe'de vakalar ortaya çıktı. Erzurumspor'da 12 vaka ortaya çıktı. Burada birçok tartışma yaşanıyor. 'Bunun olacağını biliyorduk. Ortada bir risk var.' gibi. Bence federasyon da bunun farkında. Sağlık her zaman önce gelir. Federasyon son olarak doğru kararı verecektir" dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın