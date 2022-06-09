Lüksemburg maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar C Ligi'nde Lüksemburg ile oynayacağı maçın hakem ekibi belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Lüksemburg maçının hakemi belli oldu
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09 Haziran 2022 15:15
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 11 Haziran Cumartesi günü Lüksemburg'a konuk olacağı maçın hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Lüksemburg Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak millilerin gruptaki üçüncü müsabakasını, Portekizli Antonio Nobre yönetecek.

Nobre'nin yardımcılıklarını Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Helder Malheiro üstlenecek.



 


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