Lüksemburg maçının biletleri genel satışta

A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi C Grubu'nda Lüksemburg ile oynayacağı maçın biletler genel satışa sunuldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Lüksemburg maçının biletleri genel satışta
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20 Mayıs 2022 16:20
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 11 Haziran Cumartesi günü Lüksemburg'a konuk olacağı maçın biletlerin genel satışı başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, satışa sunulan misafir tribün biletleri, "www.passo.com.tr" ve Passo Mobil uygulamasından alınabilecek.

Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.

Lüksemburg-Türkiye maçının misafir tribün bilet fiyatları kale arkası 400 ve doğu tribün 750 lira olarak belirlendi.

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