Lüksemburg evinde Bosna-Hersek'i devirdi

EURO 2024 Elemeleri karşılaşmasında Lüksemburg sahasında konuk ettiği Bosna-Hersek'i 4-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lüksemburg evinde Bosna-Hersek'i devirdi
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17 Kasım 2023 00:45
EURO 2024 Elemeleri J Grubu 9. hafta karşılaşmasında Lüksemburg sahasında ağırladığı Bosna-Hersek'i 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Lüksemburg'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Mathias Olesen, 30 ve 90. dakikalarda Gerson Rodrigues ve 55. dakikada Nihad Mujakic (Kendi kalesine) kaydetti. Bosna Hersek'in tek golünü ise 90+3. dakikada Renato Gojkovic attı.

Lüksemburg bu galibiyetle beraber puanını 14'e çıkarırken, Bosna-Hersek ise 9 puanda kaldı.

Lüksemburg bir sonraki maçında deplasmanda Lihtenştayn'a konuk olurken, Bosna-Hersek sahasında Slovakya'yı ağırlayacak.

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