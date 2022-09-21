Lüksemburg'a karşı 8 maçta 7 galibiyet

İki ülke A milli futbol takımları arasında geride kalan 8 maçtan 7'sini Türkiye, birini Lüksemburg kazandı. Türk Milli Takımı'nın 15 golüne, Lüksemburg 6 golle yanıt verdi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Lüksemburg'a karşı 8 maçta 7 galibiyet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Eylül 2022 15:15
Türkiye ile Lüksemburg A milli futbol takımları, perşembe günü yapacakları UEFA Uluslar Ligi mücadelesiyle 9. kez karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. İki ülke milli takımları arasında geride kalan 8 müsabakadan 7'sini Türkiye, birini Lüksemburg kazandı.

Üçü resmi, 5'i özel, 2'si Türkiye, 6'sı Lüksemburg sınırları içinde yapılan karşılaşmalarda Türk Milli Takımı'nın 15 golüne, Lüksemburg 6 golle yanıt verdi.

Milli takım son 7 maçı kazandı

Lüksemburg'a karşı 22 Ekim 1972'de oynadığı ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Türkiye, daha sonraki 7 karşılaşmadan galip ayrıldı.

Taraflar, son maçlarını ise bu yıl Lüksemburg'da oynadı. 11 Haziran 2022'de, Lüksemburg Stadı'nda yapılan UEFA Uluslar Ligi maçını ay-yıldızlı ekip, Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 kazandı.

Maçlar

Türkiye ile Lüksemburg arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç
22.10.1972 Alzette Dünya Kupası Elemeleri 0-2
10.12.1972 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 3-0
11.03.1984 Alzette Özel 3-1
22.12.1984 İstanbul Özel 1-0
25.03.1992 Lüksemburg Özel 3-2
16.08.2006 Lüksemburg Özel 1-0
31.03.2015 Lüksemburg Özel 2-1
11.06.2022 Lüksemburg UEFA Uluslar Ligi 2-0
Not: Sonuçlarda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

 
 
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ