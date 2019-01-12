Luke Walton: "Magic Johnson beni göndermeyecek"

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Los Angeles Lakers Başantrenörü Luke Walton, görevinden alınmak gibi bir korkusu olmadığını dile getirildi."Magic Johnson ile aram çok iyi." diyerek sözlerine başlayan Luke Walton, "Dürüst olmak gerekirse, onunla günün her vakti telefonlaşırız. Sürekli basketbol konuşuruz. O kazanmak istiyor, ben kazanmak istiyorum. İkimiz de aynı düşünce içerisindeyiz. Beni göndermek gibi bir düşüncesi olduğunu düşünmüyorum. Şu ana kadar böyle bir şey hissetmedim." ifadelerini kullandı.30 Ekim'de yaptıkları topantı hakkında konuşan Walton, "Birebir konuştuk. Geleceğe yönelik düşüncelerimiz, planlarımız, hedeflerimiz aynı. O günden bu yana hiçbir şey değişmedi. Büyük hedefimize ulaşmak için zamana ihtiyacımız var." diyerek sözlerini noktaladı.LeBron James ile Batı'da ilk 4 sıra içerisine kadar yükselen Lakers, LeBron'un sakatlığı sonrası aldığı mağlubiyetlerle 8. sıraya kadar düştü.