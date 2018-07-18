Luke Walton: "LeBron James ve Kobe Bryant birbirine benzer"

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Los Angeles Lakers Başantrenörü Luke Walton, efsane oyuncu Kobe Bryant ile bu sezon kadrolarına katılan süperstar LeBron James'in ortak noktalarını açıkladı."Ortak noktaları iş ahlakları." diyerek sözlerine başlayan Luke Walton, "Bazı oyuncularda yetenek vardır, bazıları çok çalışırlar. Fakat, doğal yetenekleri konusunda eksikleri vardı. Kobe Bryant ile LeBron James ise hem çok yetenekli, hem de çok çalışkan oyuncular. LeBron James, birlikte yaptığımız kahvaltıdan önce sabah 6'da kalkıp günlük antrenmanlarını yapmış." ifadelerini kullandı.Hem Kobe Bryant'a, hem LeBron James'e çok büyük saygı duyduğunu belirten Walton, "Gelecek sezonu iple çekiyorum." diyerek sözlerini noktaladı.