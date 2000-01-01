Luke Kennard, Clippers'la 64 milyon dolara kontratını uzattı!

LA Clippers guardı Luke Kennard'ın, ekiple dört yıllığı 64 milyon dolarlık sözleşme uzatması üzerinde anlaştığı bildirildi.



CAA Sports menajerleri Aaron Mintz ve Dave Spahn, Kennard'ın yeni anlaşmasının 56 milyon dolarlık garantili para ve 8 milyon dolarlık bir başka potansiyel prim içerdiğini belirttiler.



LA ekibi, Duke çıkışlı oyuncuyu Detroit Pistons'tan bu ölü sezonda üç takımlı bir anlaşma ile almıştı.



Pistons tarafından 2017'de Draft edilmiş olan Kennard, geçtiğimiz sezon oynadığı 28 maçta sayı (maç başına 15.8) ve asist (4.1) ortalamalarında kariyerinin en iyi noktalarına ulaşmıtı. Kennard ayrıca üçlük çizgisinin gerisinden %40.2'lik bir isabet oranına sahip.



