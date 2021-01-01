Luka'yı savunmak neden çok zor? World Peace açıkladı!

Eski NBA oyuncusu Metta World Peace, Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'i savunmanın neden çok zor olduğunu açıkladı.



Bir guard için büyük olan fiziğine rağmen, sahada sorunsuzca hareket edebilmesiyle dikkat çeken 21 yaşındaki Sloven yıldız, NBA'deki üçüncü sezonunda 27.8 sayı, 8.7 ribaund ve 9.3 asist ortalamaları yakalayarak, MVP seviyesinde rakamlar ortaya koyuyor.



Geçmişte seçkin seviyede bir savunmacı olarak bilinen, şimdiki adıyla Metta Sandiford-Artest, Basketball Network ile 1-ON-1 isimli podcastte yer aldı ve Doncic'i hücumda durdurma hakkında şöyle konuştu:



"Kesinlikle gördüğüm en zeki oyunculardan biri. En iyi günlerimde onu nasıl savunmuş olabileceğimi düşünürsek, şutu elinden çıkarma şekli, sabırlı oluşu, büyük bir fiziği olması ve çok boşluk olmadan da sayı üretebilmesi sebebiyle, bence bunu başarmak cidden zor olurdu."



