Lukas Podolski'den Volkan Demirel paylaşımı

Galatasaray'ın eski oyuncularından Lukas Podolski, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
Alman oyuncu, Instagram hesabından Volkan Demirel'in yer aldığı bir fotoğraf paylaştı ve üstüne de "Her zaman 1 numara" notunu düştü.
Podolski'nin yaptığı bu paylaşıma Fenerbahçe taraftarları tepki gösterdi.
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Alman oyuncu, Instagram hesabından Volkan Demirel'in yer aldığı bir fotoğraf paylaştı ve üstüne de "Her zaman 1 numara" notunu düştü.
Podolski'nin yaptığı bu paylaşıma Fenerbahçe taraftarları tepki gösterdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın