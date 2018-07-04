Lukas Podolski'den Volkan Demirel paylaşımı

'ın eski oyuncularından, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla gündeme geldi.Alman oyuncu, Instagram hesabından'in yer aldığı bir fotoğraf paylaştı ve üstüne de "Her zaman 1 numara" notunu düştü.Podolski'nin yaptığı bu paylaşıma Fenerbahçe taraftarları tepki gösterdi.