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Lukas Podolski'den Volkan Demirel paylaşımı

Galatasaray'dan Japonya'ya transfer olan Lukas Podolski, Volkan Demirel paylaşımı yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Lukas Podolski'den Volkan Demirel paylaşımı
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04 Temmuz 2018 17:48
Galatasaray'ın eski oyuncularından Lukas Podolski, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Alman oyuncu, Instagram hesabından Volkan Demirel'in yer aldığı bir fotoğraf paylaştı ve üstüne de "Her zaman 1 numara" notunu düştü.

Podolski'nin yaptığı bu paylaşıma Fenerbahçe taraftarları tepki gösterdi.



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