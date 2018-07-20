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Lukas Podolski'den Japonya itirafı

Kariyerini Japonya'nın Vissel Kobe takımında sürdüren Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski, Japonya'daki hayatı hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Lukas Podolski'den Japonya itirafı
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20 Temmuz 2018 17:14
Japonya'nın Vissel Kobe takımında forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski, kariyeri ve Japonya'daki yaşantısı hakkında açıklamalarda bulundu.

''SEVMEDİĞİM TEK ŞEY SUŞİ!''

Alman futbolcu, ''Japonya'da her şey üst seviyede. İlk başlarda Japonya'ya gitme hakkında şüphelerim vardı ama şimdi en doğru kararı verdiğimi görüyorum. Sevmediğim tek şey suşi. Ona da eşim bayılıyor!'' diye konuştu.

''İSTANBUL GİBİ DEĞİL...''

Japonya'yı Türkiye ile karşılaştıran Lukas Podolski, ''Sokağa çıktığınızda insanlar sizin Japon olmadığınızı hemen anlıyorlar. Fotoğraf çektirip, imza almak istiyorlar. Ama İstanbul ile kıyaslayamam. Japonya biraz daha farklı bir yer.'' sözlerini kullandı.

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