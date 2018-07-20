Lukas Podolski'den Japonya itirafı

'nın Vissel Kobe takımında forma giyen'ın eski futbolcusu, kariyeri ve Japonya'daki yaşantısı hakkında açıklamalarda bulundu.Alman futbolcu, ''Japonya'da her şey üst seviyede. İlk başlarda Japonya'ya gitme hakkında şüphelerim vardı ama şimdi en doğru kararı verdiğimi görüyorum. Sevmediğim tek şey suşi. Ona da eşim bayılıyor!'' diye konuştu.Japonya'yı Türkiye ile karşılaştıran Lukas Podolski, ''Sokağa çıktığınızda insanlar sizin Japon olmadığınızı hemen anlıyorlar. Fotoğraf çektirip, imza almak istiyorlar. Ama İstanbul ile kıyaslayamam. Japonya biraz daha farklı bir yer.'' sözlerini kullandı.