Lukas Podolski: 'Tatil için İzmir'de değiliz, Beşiktaş'ı yenmek istiyoruz'

Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ve oyunculardan Lukas Podolski, Beşiktaş ile oynayacakları Türkiye Kupası final maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.



Kazanmak istediklerini söyleyen Ersun Yanal, "Tarihi bir fırsatı değerlendirmek istiyoruz. Güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Sezon başından bu yana çok yorulduk, özellikle pandeminin getirdiği stres ve gerginlik bütün herkesi yıprattı. En erken biten liglerden biriyiz. Koronavirüs ile ilgili problemler yaşanınca takımlar çok etkilendi. Tarih dündür, futbol bugün. 100 maç kazanırsınız, bir takım sizi yener, o gün tarih değişir. 5 yıl üst üste şampiyon olursunuz, bir takım sizi sahanızda yener, o gün şampiyonluğu kaybedersiniz." ifadelerini kullandı.



"BU KUPANIN ÖNEMİNİ BİLİYORUM"



Maçın öneminin farkında olduklarını söyleyen Podolski, "Biz buraya kazanmaya geldik. Kariyerimde çok daha önemli maçlara çıkmış olabilirim ancak her finalin ayrı yeri vardır, bunun da ayrı yeri olacak. Enerjimizi sahaya yansıtmaya geldik. Şehir için, kulüp için, taraftarlarımız için çok önemli bir gün olduğunun farkındayız. Yüksek enerjimizi verdikten sonra istediğimizi elde ettiğimize inanıyorum. Antalyaspor ile 20 sene sonra tekrar finaldeyiz. Takımla beraber bu kupayı kazanmaya geldim. Buraya tatil için, stadı gezmeye, İzmir'i görmeye veya tanımaya gelmedim, buraya kupa için geldim. Finaller tek maçtan ibarettir. O yüzden favori takım söylentilerine karşıyım. Tavşan gibi saklanmaya gelmedik. Biz burada bu kupayı kazanmaya geldik. Beşiktaş büyük kulüp, şampiyon da oldular ancak biz de yüzde 100 ile oynadığımızda neler yapabileceğimizi gösterdik. Bir maç, bir kupa, neler yapabileceğimizi göstereceğimizden eminim. Futbolda her türlü sonuç var, elimizden geleni yapıp sonucu göreceğiz." dedi.



