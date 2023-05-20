Lukas Podolski, Polonya ekibiyle uzattı!

Bir dönem Galatasaray forması giyen Polonyalı oyuncu Lukas Podolski, futbola ülkesinde devame edecek.
Tecrübeli futbolcu kulübü Gornik Zabrze ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
37 yaşındaki oyuncu 2021 yılından beri Polonya ekibinde forma giyiyor.
Podolski, Galatasaray, Antalyaspor, Arsenal, Inter, Bayern Münih, Köln, Vissel Kobe takımlarında da forma giydi.
Polonya ekibiyle toplamda çıktığı 59 maçta 16 gol ve 14 asist yapma başarısı gösterdi.
Tecrübeli futbolcu kulübü Gornik Zabrze ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
37 yaşındaki oyuncu 2021 yılından beri Polonya ekibinde forma giyiyor.
Podolski, Galatasaray, Antalyaspor, Arsenal, Inter, Bayern Münih, Köln, Vissel Kobe takımlarında da forma giydi.
Polonya ekibiyle toplamda çıktığı 59 maçta 16 gol ve 14 asist yapma başarısı gösterdi.