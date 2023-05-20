Lukas Podolski, Polonya ekibiyle uzattı!

Polonya ekibi Gornik Zabrze forması giyen eski Galatasaraylı futbolcu Lucas Podolski, kulübüyle 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

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Lukas Podolski, Polonya ekibiyle uzattı!
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20 Mayıs 2023 16:23
Bir dönem Galatasaray forması giyen Polonyalı oyuncu Lukas Podolski, futbola ülkesinde devame edecek.

Tecrübeli futbolcu kulübü Gornik Zabrze ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

37 yaşındaki oyuncu 2021 yılından beri Polonya ekibinde forma giyiyor.

Podolski, Galatasaray, Antalyaspor, Arsenal, Inter, Bayern Münih, Köln, Vissel Kobe takımlarında da forma giydi.

Polonya ekibiyle toplamda çıktığı 59 maçta 16 gol ve 14 asist yapma başarısı gösterdi.

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