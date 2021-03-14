Lukas Podolski: 'Mesut Özil'e saygı göstermediler'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da forma giyen Lukas Podolski, Arsenal'den ayrılarak Fenerbahçe'ye imza atan Mesut Özil için açıklamalarda bulundu.



Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın Mesut Özil'e saygı göstermediğini söyleyen Podolski, Özil'i savundu.



Mesut'un kadro dışı bırakılmasının doğru olmadığını söyleyen Alman futbolcu, "Olayın iç yüzünü bilmek istiyorum. Kulüpte 6-7 yıl top koşturan bir oyuncunun tamamen kadro dışı kalması doğru değil. Arka planda ne olduğunu bilmiyorum ama o bir adım atmış olsa bile sen atmıyorsun. Mesut Özil'e Arsenal'de saygı göstermediler." ifadelerini kullandı.



Mesut Özil, geçtiğimiz sezonun Mart ayında Arsenal'de kadro dışı kalmış ve bu sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye imza atmıştı.



