Lukas Podolski, Galatasaray maçında kulübede

Antalyaspor'da Hatayspor karşısında alınan 6-0'lık mağlubiyetin ardından çıkılan kritik Galatasaray maçında ilk 11'de sürpriz yaşandı.
Akdeniz ekibinin teknik direktörü Ersun Yanal, Alman yıldız Lukas Podolski'yi sahaya sürdüğü kadroda değerlendirmedi.
Bu sezon 2 Türkiye Kupası maçı da dahil olmak üzere Antalyaspor'un oynadığı 17 maçta da oynayan ve 9 maça kaptan olarak çıkan Podolski, eski takımına karşı yedek kulübesinde yer aldı.
Bu sezon 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyen tecrübeli oyuncu, maç öncesinde "Yıla özel bir maçla başlıyoruz" şeklinde iki takımın formaları ile hazırlanan bir görsel paylaşmış ve heyecanını gizleyememişti.
ANTALYASPOR'UN İLK 11'İ
Akdeniz ekibinin teknik direktörü Ersun Yanal, Alman yıldız Lukas Podolski'yi sahaya sürdüğü kadroda değerlendirmedi.
Bu sezon 2 Türkiye Kupası maçı da dahil olmak üzere Antalyaspor'un oynadığı 17 maçta da oynayan ve 9 maça kaptan olarak çıkan Podolski, eski takımına karşı yedek kulübesinde yer aldı.
Bu sezon 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyen tecrübeli oyuncu, maç öncesinde "Yıla özel bir maçla başlıyoruz" şeklinde iki takımın formaları ile hazırlanan bir görsel paylaşmış ve heyecanını gizleyememişti.
ANTALYASPOR'UN İLK 11'İ