Lukas Podolski, Galatasaray maçında kulübede

Antalyaspor'da Hatayspor karşısında alınan 6-0'lık mağlubiyetin ardından çıkılan kritik Galatasaray maçında ilk 11'de sürpriz yaşandı.Akdeniz ekibinin teknik direktörü Ersun Yanal, Alman yıldız Lukas Podolski'yi sahaya sürdüğü kadroda değerlendirmedi.Bu sezon 2 Türkiye Kupası maçı da dahil olmak üzere Antalyaspor'un oynadığı 17 maçta da oynayan ve 9 maça kaptan olarak çıkan Podolski, eski takımına karşı yedek kulübesinde yer aldı.Bu sezon 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyen tecrübeli oyuncu, maç öncesinde "Yıla özel bir maçla başlıyoruz" şeklinde iki takımın formaları ile hazırlanan bir görsel paylaşmış ve heyecanını gizleyememişti.